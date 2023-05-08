Otomotiv satışlarında tarihi rekor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 701 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 12 bin 335 adetle Renault ve 7 bin 642 satışla Ford takip etti.

Volkswagen, 7 bin 328 satışla dördüncü, Peugeot, 6 bin 523 satışla beşinci sırada yer aldı.