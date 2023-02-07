Otomotiv ihracatta yıla lider başladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 artışla 2,7 milyar dolar oldu. Otomotiv tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşan ve yine lider olan sektör, ülke ihracatından da yüzde 14 pay aldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi 2023 yılına yine ihracat lideri olarak başladı. OİB verilerine göre otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,9 ihracat artışı ile 2,7 milyar dolar oldu. Böylece otomotiv tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşan endüstrinin, ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 14 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Bu yılki 34 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşma yolunda iyi bir başlangıç yaptık. Ocak ayında tedarik endüstrisi ve binek otomobiller ihracatımız çift haneli arttı. Fransa, İspanya, Polonya ve Belçika’ya yüksek oranlı artış kaydettik. Aynı şekilde en büyük pazarımız AB Ülkelerine yüzde 35, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 40 artış yaşandı” dedi.

En büyük ürün grubu tedarikte yüzde 20 artış

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ocak ayı ihracatı yüzde 20,5 artarak 1 milyar 143 milyon USD oldu.

Binek otomobil ihracatı yüzde 37 artışla 893 milyon USD olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 14 azalarak 399 milyon USD, çekiciler ihracatı da yüzde 151 artarak 155 milyon USD olarak gerçekleşti.

Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 55 arttı.

Almanya’ya yüzde 27, Fransa’ya yüzde 56 artış

Ocakta sektörün en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 27 artışla 413 milyon USD’lik ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 12,5 artışla 301 milyon USD’lik, Fransa’ya da yüzde 56 artışla 284 milyon USD ihracat oldu.