Otomotiv ihracatı yükselişine devam ediyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstri­sinin ihracatı şubatta yüzde 3,7 artış ile 2,6 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotivin payı ise yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. En­düstrinin bu yıl ocak-şubat dö­nemi ihracatı da yüzde 12 artışla 5,3 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Oto­motiv endüstrisi olarak bir yan­dan acıları bir nebze de olsa gider­mek ve yaralarımızı sarmak için dayanışma halinde yardımları­mıza devam ediyor, diğer yandan ülkemiz ekonomisinin üretim ve ihracata dayalı güçlü büyümesine devam etmesi için var gücümüzle çalışı­yoruz. Geçen ay endüstri tarihindeki en iyi ikinci şubat ayı performansına imza atmayı başardık. Ülkeler ba­zında ise Fransa’ya yüzde 69, Slovenya’ya yüzde 91, Belçika’ya yüzde 62 artış oldu” dedi.