Otomotiv ihracatı yükselişine devam ediyor
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı şubatta yüzde 3,7 artış ile 2,6 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotivin payı ise yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. Endüstrinin bu yıl ocak-şubat dönemi ihracatı da yüzde 12 artışla 5,3 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak bir yandan acıları bir nebze de olsa gidermek ve yaralarımızı sarmak için dayanışma halinde yardımlarımıza devam ediyor, diğer yandan ülkemiz ekonomisinin üretim ve ihracata dayalı güçlü büyümesine devam etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen ay endüstri tarihindeki en iyi ikinci şubat ayı performansına imza atmayı başardık. Ülkeler bazında ise Fransa’ya yüzde 69, Slovenya’ya yüzde 91, Belçika’ya yüzde 62 artış oldu” dedi.