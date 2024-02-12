Otomotiv gündemini değerlendirdiler

Otomotiv İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve beraberindeki heyet “Otomotiv Endüstrisi Sektör Buluşması” kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’yi ziyaret etti.

Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan otomotiv endüstrisinin bir araya geldiği görüşmede 2,78 milyar dolar ile ocak ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında yer alan otomotiv endüstrisindeki gelişmeler ve yeni dönem hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.