OİB’den İsveç’e sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çıkarması

OİB’den Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci ve OİB proje yetkililerinin katıldığı ve Stockholm Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek, proje katılımcısı 12 ihracatçı firmadan 22 yetkili ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı heyetin İsveç’e yönelik ziyareti, 2024 yılında Türkiye’den İsveç’e düzenlenen ilk heyet olma özelliği taşıyor. Etkinlikte, İsveç’e yönelik sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm uygulamalarının yerinde gözlemlenebilmesinin yanı sıra iş birliği fırsatlarını değerlendirilme fırsatı yakalandı.

Ekonomik ve ticari ilişkiler

Heyet gezisinde ayrıca birçok önemli markayı bünyesinde barındıran ve Wallenberg Foundations AB içerisinde yer alan FAM AB’nin CEO’su Håkan Buskhe ve Oskar Gustafson ile Türkiye ve İsveç arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin değerlendirildiği bir görüşme de gerçekleştirildi.