OİB’den İsveç’e sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çıkarması
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülmekte olan Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi kapsamında İsveç’e yönelik yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. OİB’in 21 Ocak-25 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlediği etkinlikte dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Volvo Car, Scania ve SKF ziyaret edildi.
OİB’den Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci ve OİB proje yetkililerinin katıldığı ve Stockholm Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek, proje katılımcısı 12 ihracatçı firmadan 22 yetkili ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı heyetin İsveç’e yönelik ziyareti, 2024 yılında Türkiye’den İsveç’e düzenlenen ilk heyet olma özelliği taşıyor. Etkinlikte, İsveç’e yönelik sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm uygulamalarının yerinde gözlemlenebilmesinin yanı sıra iş birliği fırsatlarını değerlendirilme fırsatı yakalandı.
Ekonomik ve ticari ilişkiler
Heyet gezisinde ayrıca birçok önemli markayı bünyesinde barındıran ve Wallenberg Foundations AB içerisinde yer alan FAM AB’nin CEO’su Håkan Buskhe ve Oskar Gustafson ile Türkiye ve İsveç arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin değerlendirildiği bir görüşme de gerçekleştirildi.