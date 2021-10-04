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Merkez Bankası 90 yaşında
Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek amacıyla bir merkez bankası kurulması yönündeki çalışmalar neticesinde 1931 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 90’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Sektörel Haberler 04.10.2021, 23:18
1923 İzmir İktisat Kongresi’nde “milli devlet bankası” kurulması fikriyle başlayan yolculuk, uzun çalışmaların ardından Lozan Üniversitesi’nden Prof. Leon Morf’un katkılarıyla hazırlanan Merkez Bankası yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 11 Haziran 1930’da kabul edilmesi ve 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu adı ile 30 Haziran 1930’da Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmiyet kazandı. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından 3 Ekim 1931’de faaliyetlerine başlayan Merkez Bankası, 90’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
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