Merkez Bankası 90 yaşında

1923 İzmir İktisat Kongresi’nde “milli devlet bankası” kurulması fikriyle başlayan yolculuk, uzun çalışmaların ardından Lozan Üniversitesi’nden Prof. Leon Morf’un katkılarıyla hazırlanan Merkez Bankası yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 11 Haziran 1930’da kabul edilmesi ve 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu adı ile 30 Haziran 1930’da Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmiyet kazandı. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından 3 Ekim 1931’de faaliyetlerine başlayan Merkez Bankası, 90’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor.