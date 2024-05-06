Türkiye Mobilya ve Yatak sektörünün çatı kuruluşu olan Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) tarafından düzenlenen İnegöl Mobilya Sektör Buluşması etkinliği yine yoğun bir katılımla gerçekleşti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, MOYKON Başkanı Davut Doğan, Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek ve iş dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Çilek: “Markalaşmak için özgün tasarımlara ihtiyaç var”

Merkezi İnegöl’de bulunan mobilya sektörünün önemli markalarından biri olan Çilek’in kurucularından Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, şirket olarak bugünlere gelmelerinde yaşadıklarını detaylı olarak anlattığı konuşmasında, öncelikle tek bir alana odaklanmaya karar verdiklerini belirterek bebek, çocuk ve genç odası konseptine geçişin öyküsünü aktardı. Çilek, bu süreçte markalaşmanın önemine değinerek, özgün tasarımın ve özellikle de üretimde verimliliğinin öneminin altını çizdi. Tüketicinin bir ürüne baktığı zaman mutlaka bir sıcaklık hissetmesi gerektiğini söyleyen Çilek, ikinci olarak ürünün kalitesinin çok önemli olduğunu ve son olarak da ürünün fiyatının satın alınabilecek seviyede olması gerektiğini söyledi.