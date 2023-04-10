Martta en çok Fiat satıldı

Otomotiv Distribütör­leri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 yükselişle 103 bin 929 se­viyesinde gerçekleşti.

Mart ayında otomobil satış­ları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75,3 ar­tışla 24 bin 703 adet seviye­sinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti.

ODMD raporuna göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satış­larda 20 bin 521 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 11 bin 228 adetle Ford ve 8 bin 857 sa­tışla Peugeot takip etti.

Renault, 8 bin 220 satışla dördüncü, Volkswagen 7 bin 703 satışla beşinci sırada yer aldı.