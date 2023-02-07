Makineciler ihracat için Meksika’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dış ticaret odaklı projele­rini tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Makine UR-GE projesi kapsa­mında sektör temsilcileri, Meksika’da yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleş­tirdi. Türkiye’de en fazla Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) yü­rüten kurumların başında gelen BTSO, proje kapsamında düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyetleriyle üyeleri­nin küresel pazarda daha etkin rol ol­masını hedefliyor.

Oda’nın “Bursa, Makine Sektöründe UR-GE İle İhracatı Artırıyor” projesi ile sektör temsilcilerinin yeni durağı Mek­sika oldu. 20’den fazla UR-GE projesi üyesi firma, Meksika’nın Mexico City şehrinde yurt dışı pazarlama faaliye­tine imza attı. Bursalı firmalar, Meksi­kalı 45 firmadan 60’ı aşkın iş insanı ile işbirliği masasında bir araya geldi. Fir­malar bu organizasyonda 100’e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi. BTSO Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcısı Cü­neyt Şener, makine sektörünün Tür­kiye için stratejik bir konumda olduğunu söyledi.

Şener, “UR-GE üyelerimiz Avustural­ya’nın ardından Kuzey Amerika’da ül­kemiz için en önemli hedef pazarlar­dan bir tanesi olan Meksika’da önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.