Makineciler ihracat için Meksika’da
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dış ticaret odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Makine UR-GE projesi kapsamında sektör temsilcileri, Meksika’da yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye’de en fazla Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) yürüten kurumların başında gelen BTSO, proje kapsamında düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyetleriyle üyelerinin küresel pazarda daha etkin rol olmasını hedefliyor.
Oda’nın “Bursa, Makine Sektöründe UR-GE İle İhracatı Artırıyor” projesi ile sektör temsilcilerinin yeni durağı Meksika oldu. 20’den fazla UR-GE projesi üyesi firma, Meksika’nın Mexico City şehrinde yurt dışı pazarlama faaliyetine imza attı. Bursalı firmalar, Meksikalı 45 firmadan 60’ı aşkın iş insanı ile işbirliği masasında bir araya geldi. Firmalar bu organizasyonda 100’e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, makine sektörünün Türkiye için stratejik bir konumda olduğunu söyledi.
Şener, “UR-GE üyelerimiz Avusturalya’nın ardından Kuzey Amerika’da ülkemiz için en önemli hedef pazarlardan bir tanesi olan Meksika’da önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.