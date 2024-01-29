Makine sektörü İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ, İzgi Fuarcılık ve 4M Fuarcılık iş birliğinde ikinci kez düzenlenecek IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, 2024 yılında makine sektörünün ilk buluşması olacak.

Fuarda; takım tezgâhları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama, otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunulacak. İkili görüşmeleri ile ticari anlaşmalara imza atılacak fuarda, çok sayıda makinenin satışının da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Fuar; gıdadan medikale, tekstilden savunma ve havacılığa, madencilikten kuyumculuğa, tarımdan enerjiye kadar geniş bir alanda üretim yapılan Ege ve Akdeniz havzalarındaki üretim çeşitliliğine ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacak. Fuarla yerli yatırımcıları yerli ve ithal teknolojilerle buluştururken yerli üreticileri de yabancı yatırımcılarla buluşturmak, yerli makine üreticilerinin ihracatını artırabilmek hedefleniyor.

IMATECH Fuarı, geçtiğimiz yıl 15-18 Mart tarihleri arasında dört gün boyunca yerli, yabancı makine ve üretim sektörlerindeki tüm aktörleri İzmir’de tek çatı altında bir araya getirerek teknolojinin buluşma noktası olmuştu. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Belçika, Çin, Kanada, Polonya ve Tayvan’dan firmaların da katıldığı fuarda, temsilciliklerle birlikte 114 yerli ve yabancı katılımcı yer alırken bu firmaların 200’den fazla markası, profesyonel ziyaretçilerle buluşmuştu. Fuarı, Türkiye’nin 62 ilinden ve Almanya, Çin, Fransa, Rusya, Hindistan, Hollanda gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden yerli yabancı toplam 11 bin 879 kişi ziyaret etmişti.

FUARA KATILACAK BURSA FİRMALARININ LİSTESİ

● ATİK ENDÜSTRİYEL

● ATLAS BAĞLANTI&MAKİNA

● BİEL MAKİNE

● ERMAKSAN

● LOTHBROG

● SAĞLAMLAR PUNTA

● SEMTES

● SEZGİN LAZER MAKİNA

● ZİGANA VİNÇ

*Alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır