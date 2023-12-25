Makine ihracatı artıyor

Makine İhracatçıları Birliği’nden (MAİB) yapılan açıklamada, makine imalat sanayi konsolide verilerine göre 2023 yılının ocak-kasım döneminde Türkiye’nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 25,8 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde ihracatı hızlı artan dallar arasında yüzde 20,6 ile hadde ve döküm makineleri, yüzde 16 ile takım tezgahları ve pompalar-kompresörler, yüzde 17,6 ile ambalaj makineleri yer alırken, ihracatı gerileyen tek alt-sektör yüzde 9 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri oldu. Başlıca dış ticaret pazarlarının tamamında değer bazında artış sağlayan sektörün, Almanya, Rusya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’dan oluşan ilk 7 pazarına satışlarının toplamı yüzde 17 artarak 10 milyar doları aştı.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2024’te ikinci çeyrekten itibaren başlaması beklenen yeni sipariş dalgasından Türkiye’nin payına düşeni alabilmesi için sektörün yatırımlarına devam etmesi gerektiğine dikkati çekti. Karavelioğlu, “Özellikle Çin ve Hindistan’ın agresif ticaret politikaları konusunda uyanık olmalıyız. Makine ithalatımızın yılda 1 milyar doları geçtiği 9 ülke vardı, Hindistan’la yakında bu sayı 10’u bulacak. Çin ve Hindistan hem yurt dışında hem de yurt içinde bizden pay kapmaya çalışıyor. Yerli sanayimizi bu tip ataklara karşı korumalıyız” ifadelerini kullandı.