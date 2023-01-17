Madencilik sektörü hedef yükseltti

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Baş­kanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine, Türkiye’nin maden ihracatının 2022’de ön­ceki yıla oranla yüzde 9,13’lük artışla 6 milyar 469 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Efendi­oğlu, dünya genelinde bir resesyo­nun ol­duğu dö­nemde Türk ma­dencileri­nin bek­lentilerin üzerinde bir perfor­mans sergile­diğini anlatarak, özellikle işlenmiş üründeki ihracat artışının sevindirici olduğunu kaydetti. Blok mermer ihracatında düşü­şün sevindirici olduğunu kaydeden Efendioğlu, işenmiş mermer ihracatı­nın ise arttığına dikkat çekti. Efendioğlu, sektö­rün 2023 hedefine de de­ğinerek, sözlerini şöyle tamamladı: “2023’te iş­lenmiş mermerde ihra­cat artışının devam ede­ceğini düşünüyorum. Blok mermerde yine düşüş olur. Blok mermerdeki düşüşü önem­semiyoruz. Niye?

Hedefimiz işlenmiş ürün. Yani katma değer katabil­mek, o şekilde satabilmek. Çin mer­merde teda­rikçi olmak­tan yavaş yavaş çıkı­yor. Pazarı Türkiye’ye kaptırıyor. Onun için biz Türk madenci­leri, Türk mermerci­leri olarak 2023 yılın­dan da çok umutluyuz. İhracatta en az yüzde 25 artış bekliyoruz.