Madencilik sektörü hedef yükseltti
Geçen yılı ihracat artışıyla tamamlayan Türk maden sektörü 2023’e dış satımda en az yüzde 25’lik artış hedefiyle başladı.
Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine, Türkiye’nin maden ihracatının 2022’de önceki yıla oranla yüzde 9,13’lük artışla 6 milyar 469 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Efendioğlu, dünya genelinde bir resesyonun olduğu dönemde Türk madencilerinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini anlatarak, özellikle işlenmiş üründeki ihracat artışının sevindirici olduğunu kaydetti. Blok mermer ihracatında düşüşün sevindirici olduğunu kaydeden Efendioğlu, işenmiş mermer ihracatının ise arttığına dikkat çekti. Efendioğlu, sektörün 2023 hedefine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı: “2023’te işlenmiş mermerde ihracat artışının devam edeceğini düşünüyorum. Blok mermerde yine düşüş olur. Blok mermerdeki düşüşü önemsemiyoruz. Niye?
Hedefimiz işlenmiş ürün. Yani katma değer katabilmek, o şekilde satabilmek. Çin mermerde tedarikçi olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Pazarı Türkiye’ye kaptırıyor. Onun için biz Türk madencileri, Türk mermercileri olarak 2023 yılından da çok umutluyuz. İhracatta en az yüzde 25 artış bekliyoruz.
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Aralık 2022
Aralık 2022