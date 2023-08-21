Konut satışları temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları tem­muzda geçen yılın aynı ayına kı­yasla yüzde 16,7 yükselerek 109 bin 548’e çıktı.

Konut satışları ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

Temmuzda en fazla konutun sa­tıldığı il 15 bin 724 satışla İstanbul oldu. Bu ili 9 bin 688 konut satı­şıyla Ankara ve 5 bin 203 konut satışıyla İzmir takip etti.

Türkiye’de yabancılara yapı­lan konut satışları ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801’e geriledi.

Bursa’da yüzde 13,09 artış

Geçtiğimiz ay Bursa’da konut satışları 2022 yılının Temmuz ayına göre yüzde 13,09, haziran ayına göre de yüzde 33,81 artarak 4 bin 1 oldu. Bursa bu rakamla temmuzda en fazla konutun satıldığı 5’inci il oldu.

Söz konusu ayda Bursa’da ipotekli konut satışları yüzde 27,70 azalarak 543 oldu.

İlk el konut satışları ise yüzde 0,78 artarak 1.165 ola­rak kayıtlara geçti.

Bursa’da temmuz ayında yabancıya yapılan konut sa­tışlarında geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 47,88 düşüş gözlemlendi. 2022 Tem­muz’unda 165 olan bu rakam geçtiğimiz ay 86’ya geriledi.