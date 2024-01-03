Kayapa “Yesil OSB’ hedefinde

Bursa’nın en yeni organize sanayi bölgelerinden biri olan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, “Bölgemizde 177 fabrika bulunuyor. Doluluk oranlarımız oldukça iyi, satılık yer yok. Her gün yatırım yapmak üzere yer soruyorlar. Cazip bir OSB olduk” dedi.

1997 yılında Kayapa bölgesinde sanayi yapılaşmasının başlamasından bu yana çevreci bir sanayi olmaya özen gösterdiklerini ve bunun mücadelesini verdiklerini söyleyen Yalçın Toy, 2024 yılında Yeşil OSB çalışmasına da ağırlık vereceklerini söyledi.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Ülkemizin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın yayınlanmasının ardından organize sanayi bölgelerinde de büyük bir dönüşüm hazırlığı başladı.

Biz de hem bölgemiz, hem de bölge sanayicilerimizin bu imkanlardan faydalanması için Yönetim Kurulu olarak inisiyatif kullanarak bir proje başlatma kararı aldık” dedi.