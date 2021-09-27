İş dünyasından üretime teşvik talebi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Şerife Faidelibaş ve Serdar Menemen ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nu ağırladı.

“Sürdürülebilirliğe daha fazla eğilmeliyiz”

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayicilerin özveriyle ürettiklerini ancak maliyet artışlarının iş dünyası için olumsuz bir iklim oluşturduğunu sölyedi. Çevikel konuşmasında dünyadaki değişime ayak uydurabilmek için sürdürülebilirliğe daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Üretmezsek dışa bağımlı hale geliriz”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da üreticilerin ekonomik kalkınma için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak “Üretmezsek dışa bağımlı hale geliriz. Dışa bağımlılık da bütçedeki cari açığın artmasına yol açar. Ekonomik büyümeyi ancak üreticinin desteklendiği anlayışla sağlayabiliriz. İklim krizinin geldiği noktada da hepimiz sorumluluk almalı ve gerekeni yapmalıyız” dedi.

