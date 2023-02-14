İplik Fuarı ertelendi
Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticileri buluşturan 19. Uluslararası İplik Fuarı, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Avrasya’nın en önemli iplik fuarları arasında gösterilen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nın 16 – 18 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyordu.
Tüyap’an yapılan açıklamaya göre 19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nın yeni tarihi 1 – 3 Haziran 2023 olacak.
7 salonda 40 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilmesi planlanan fuara Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Gana, İsrail, Japonya, Katar, Mısır ve Rusya gibi ülkelerden ziyaretçiler bekleniyor.