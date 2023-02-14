İplik Fuarı ertelendi

Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faa­liyet gösteren üreticileri bu­luşturan 19. Uluslararası İplik Fuarı, 6 Şubat tarihinde Kah­ramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Avrasya’nın en önemli iplik fuarları arasında gösteri­len Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nın 16 – 18 Şubat tarih­leri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçek­leştirilmesi planlanıyordu.

Tüyap’an yapılan açıkla­maya göre 19. Uluslararası İs­tanbul İplik Fuarı’nın yeni tarihi 1 – 3 Haziran 2023 olacak.

7 salonda 40 bin metreka­relik alanda gerçekleştiril­mesi planlanan fuara Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika, Brezilya, Cezayir, Çin, Endo­nezya, Gana, İsrail, Japonya, Katar, Mısır ve Rusya gibi ül­kelerden ziyaretçiler bekleniyor.