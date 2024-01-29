İnşaat sektörü ABD pazarında

ABD’nin Las Vegas kentinde 22-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen World of Concrete (WOC) Fuarı’nı ziyaret eden firma temsilcileri inşaat sektöründe kullanılan en son teknoloji ve donanımları inceleme imkanı buldu.

34 ülkeden 1.300’den fazla şirketin 700 bin metrekarelik açık ve kapalı sergi alanında stant açtığı fuarda, 20’ye yakın Türk firma da yer aldı. 22-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, özellikle beton makina ve ekipmanları uzmanlığına sahip ilk ve en büyük fuar konumunda. İnşaat sektörü temsilcilerinin yer alığı 40 kişilik BTSO heyeti, dünyanın en büyük inşaat fuarında sektördeki yeni gelişmeleri yerinde inceledi.

İnşaat sektöründeki teknoloji odaklı gelişmelerin her geçen sene artığını hatırlatan BTSO Meclis Üyesi ve İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Fuarlar firmaların vizyonuna ve gelecek hedeflerine destek olan önemli organizasyonlardır. WOC Fuarı da sektörün marka buluşmalarından birisi. Bu fuar bizlere önemli bir vizyon kattı. Özellikle sektördeki yeni gelişmeleri bizzat inceleme fırsatı yakaladık. WOC, inşaat sektöründe büyük firmaların iştirak ettiği geniş çaplı bir fuar. Firmalarımızın dünyaya açılmasına katkı sağlayan faaliyetlerden dolayı Odamıza teşekkür ediyorum” dedi.