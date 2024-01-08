İMO Çalışma Grubu’nun Adayı Serdar Atilla Erdem

İMO Bursa Çalışma Grubu, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Genel Kurulu ve Seçimleri öncesinde başkan adayı Serdar Atilla Erdem’i tanıttı. İMO Çalışma Grubu’nun Başkan Adayı Serdar Atilla Erdem ; “28 yıllık çalışma grubu yönetimleri önemli çalışmalarla İMO Bursa Şubesi’ni lider oda konumuna taşımışken, en büyük üzüntümüz, iki yıl gibi kısa bir sürede kendilerini çağdaş diye adlandıran arkadaşlarımızın yönetimindeki şubemizin, kentimizde ve ülkemizde lider olma vasfını kaybetmiş, pasif ve gündemde söz sahibi olamaz hale gelmiş olmasıdır. Hatta diğer meslek odalarının gölgesinde alt komisyon gibi yönetilmesi ile itibarı azaltılmıştır. Bu yüzdendir ki sizlerin desteği ile meslek odamızın yönetimini devralıp ilk hedefimiz olan Bursa ve kamuoyunda hatta genel merkezin üzerinde etkili olan güçlü ve lider İMO Bursa Şubesi’ni geçmiş parlak günlerine getirip üzerine katkı koyarak daha da ileriye taşımaktır. Ancak, bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşan siz değerli meslektaşlarıma da bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için çok büyük bir görev düşmektedir. Bu da mesleğimize sahip çıkarak, seçim günü olan 11 Şubat Pazar günü demokratik hakkımızı kullanmak üzere sandık başına gelip, oyumuza ve odamıza sahip çıkmaktır” diye konuştu.