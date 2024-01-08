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İMO Bursa’da Çağdaş’ların Başkan Adayı Küçükkayalar

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nin 11 Şubat'ta yapılacak 19. Dönem Olağan Genel Kurulu öncesi Çağdaş İnşaat Mühendisleri adına mevcut İMO Başkanı Ülkü Küçükkayalar yeniden adaylığını açıkladı.

Sektörel Haberler 08.01.2024, 20:46
İMO Bursa’da Çağdaş’ların Başkan Adayı Küçükkayalar

Çağdaş İnşaat Mühendisleri adına mevcut İMO Başkanı Ülkü Küçükkayalar, yaptığı açıklamada, “Anayasal bir kurum olan odamızın kurumsal kalitesini arttırarak, daha saygın, daha etkin, katılımcı ve kapsayıcı bir meslek odası yönetimi anlayışını benimseyerek; aklın ve bilimin ışığında, teknik bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla; odasına sahip çıkan üye, üyesine sahip çıkan oda yönetimi temel ilkesi ile iki yıl önce yola çıktık. Şimdi devamı için buradayız. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 10 - 11 Şubat tarihi yapılacak genel kurulunda , 19. Hizmet Dönemi seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına adayım” dedi.

#TMMOB #İMO Bursa
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