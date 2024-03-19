Hırdavat Home, sektörü Bursa’da buluşturdu

Hırdavat Home Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, sektörün çok geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verdiğini belirterek, “Sektörümüz, endüstriyel tesisler başta olmak üzere tüm yapılara ve üretim yapılan her yere malzeme temin eden çok önemli bir tedarikçi durumundadır. Bursa ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyoruz” dedi.