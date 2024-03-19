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Hırdavat Home, sektörü Bursa’da buluşturdu
Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nde toplam 4 bin 500 metrekarelik kapalı alanda yeni nesil yapı market özelliğiyle 25 bin çeşit ürünü satışa sunan Hırdavat Home, ülke genelindeki hırdavat sektörü üreticileri ve ithalatçılarını Bursa’da buluşturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafındaki hırdavat sektörü üreticilerinin katıldığı iftar programında sektörel değerlendirmeler de yapıldı.
Sektörel Haberler 19.03.2024, 15:45
Hırdavat Home Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, sektörün çok geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verdiğini belirterek, “Sektörümüz, endüstriyel tesisler başta olmak üzere tüm yapılara ve üretim yapılan her yere malzeme temin eden çok önemli bir tedarikçi durumundadır. Bursa ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyoruz” dedi.
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