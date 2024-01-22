Heimtextil sektörün geleceği için ümit verdi

Yaklaşık 280 Türk firmasının yer aldığı fuarda 5 Birliğin ortak katılımıyla oluşturulan info stantta; Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) sektörün gücünü ortaya koydu. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Oluşturduğumuz info stantta tüm ziyaretçilere kumaşlara dokunma, tüm ürünleri tek noktadan inceleme ve seçim kararlarında yardımcı olarak ihracatçı firmaların stantlarına yönlendirme fırsatı sunduk. Türk tekstilinin prestijini ve zengin çeşitliliğini bir kez daha küresel ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz. Heimtextil 2024 fuarı; 2023 yılında ihracatımızın azalmasına rağmen, mevcut pazarları korumayı başaran tekstil sektörümüzün geleceği için de ümit verdi” diye konuştu.