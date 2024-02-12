Güzellik sektörü Bursa’daki fuarda buluştu

Bursa Merinos AKKM fuaye alanında gerçekleştirilen açılış organizasyonuna AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Bursa Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Geçici, Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bulut, davetliler ve firma temsilcileri katıldı.

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Bursa’da çok büyük bir üretim potansiyelimiz var. Bu potansiyeli kullanarak firmalar arasındaki dayanışma ve işbirliğini arttırarak hem kaliteyi hem de ticareti arttırmayı amaçlıyoruz, aynı zamanda mesleki gelişime önem veriyoruz. Bursa aynı zamanda fuarlar açısından altyapı olarak çok uygun bir şehir. İstanbul’a çok yakın lokasyonumuzla, turizm ve konaklama potansiyelimizle Bursa’nın gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Bu yıl fuarımızda 60 stant yer alıyor. Bunlardan 24 tanesi şehir dışından gelen katılımcılarımız. Türkiye’nin 18 ayrı şehrinden firmamız geldi” bilgisini aktardı.