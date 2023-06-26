Gültepe: Maden ihracatını ikiye katlamalıyız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2028 yılı ihracat hedefini 400 milyar dolar açıkladığını belirterek, “Bunu yapabilmek için her sektörün büyümesi gerekiyor. Maden sektörümüz son 5 yılda yüzde 20’nin üzerinde bir artış yakaladı, ihracatı 6,5 milyar dolara dayandı. 400 milyar doları yakalayabilmek için rakamların ikiye katlanması lazım. Yani 6,5 milyar doların 13 milyar dolar olması lazım.” dedi.

Bursa’nın Harmancık ilçesinde CVK Madencilik tarafından işletilen Harmancık Krom Arama İşletmesi’ne gelen Gültepe’yi, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, firma sahipleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Tulumları giyen Gültepe ve beraberindekiler, maden ocağına girdi ve yer altı galerisinde incelemelerde bulundu.