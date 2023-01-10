FIAT, dördüncü kez peşpeşe Türkiye Otomotiv Pazarı’nın lideri

FIAT, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini dördüncü yılına taşıdı ve toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu. FIAT markası, ODMD – Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenen; ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2022 Gladyatörleri 2022’de, Yılın En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası olarak ödüllendirilirken, Yılın En Çok Tercih Edilen Modeli yine Fiat Egea oldu.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç; 2022 yılını 146 bin 435 adet satış ve yüzde 18,7’lik rekor seviyede pazar payı ile tamamladıklarını vurguladı ve FIAT modellerinin gördüğü yüksek talepten büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını belirtti.

2022 yılına Egea Ailesi’ndeki yeniliklerle giriş yaptıklarına değinen Altan Aytaç;

“Yılın başında Egea Cross Wagon’u ve Hibrit motor seçenekli Egea’yı dünya ile eş zamanlı olarak tanıttık. Mart ayında ise model ailesinin dizel otomatik vitesli versiyonları ile hibrit motor seçenekli modellerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Hibrit motorlu Egea’ları dünyada ilk kez Türk basın mensupları kullandı. Geçtiğimiz sene Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Egea Cross’tan sonra bu yıl Egea Hibrit Lansmanı gazeteci oylarıyla ‘Yılın Lansmanı’ seçildi. Bu anlamlı ödül de bizleri çok mutlu etti” dedi.