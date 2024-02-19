Ev tekstil sektörü buluştu

Bursa Business School’da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda ev tekstili sektöründe gelişmeler değerlendirildi.