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Ev tekstil sektörü buluştu
BTSO’ya üye ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren üyelerin oluşturduğu 5. ve 30. Meslek Komiteleri Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısına çok sayıda iş dünyasından temsilci katıldı.
Sektörel Haberler 19.02.2024, 19:31
Bursa Business School’da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda ev tekstili sektöründe gelişmeler değerlendirildi.
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