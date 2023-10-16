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Enerji sektörü gündemi değerlendirildi

BTSO’nun enerji ve akaryakıt sektöründeki üyelerinin yer aldığı 21 ve 34’üncü Meslek Komitelerinin toplantısında gündem enerji sektöründeki son gelişmeler ve akaryakıt fiyatları oldu.

Sektörel Haberler 16.10.2023, 18:49
Enerji sektörü gündemi değerlendirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 21.Meslek Ko­mitesi (Enerji Sektörü) ve 34. Meslek (Katı, Sıvı ve Gazlı Yakıtlar ve Türevleri­nin İmal ve Ticareti ile Ser­vis Hizmetleri) Meslek Komitesi tarafın­dan gerçekleştirilen Genişletilmiş Sektö­rel Analiz Toplantı­sına Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlı­oğlu, Meclis Üyeleri İlhan Parseker, Ahmet Parseker ve İbrahim Karaman ile komite başkan­ları ve üyeleri ka­tıldı.

Toplantıda enerji sektöründeki son gelişmeler, firmala­rın ihtiyaç ve bek­lentileri ile yürütülen çalışmalar istişare edilirken komite başkanları ve mec­lis üyeleri tarafından sektör hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

“Akaryakıt sektöründe hizmet veren istasyon sa­hipleri mazot ve benzin fi­yatları karşısında zorlanıyor. 34.Komite Baş­kanı ve Meclis Üyemiz Ahmet Parseker başta kredi kartı komisyonları olmak üzere girdi ma­liyetlerinin çok fazla artmasından dolayı sektörün gerçekten çok zorda olduğu reel veriler ve tablolar ışı­ğında açık ve net ola­rak ortaya koydu. Enerji sektöründeki son aylardaki durgun­luğun ise genel anlamda ülkemizdeki ekonomik daralma ve kredi musluklarının kapatılmasının yanı sıra 1Ağustos 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri ara­sında yenilenebilir enerji sektöründe yeni kurulacak tesisler için lisansız üretim başvurularının durdurul­ması olarak değerlendirildi.

#btso #enerji
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