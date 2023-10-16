Enerji sektörü gündemi değerlendirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 21.Meslek Ko­mitesi (Enerji Sektörü) ve 34. Meslek (Katı, Sıvı ve Gazlı Yakıtlar ve Türevleri­nin İmal ve Ticareti ile Ser­vis Hizmetleri) Meslek Komitesi tarafın­dan gerçekleştirilen Genişletilmiş Sektö­rel Analiz Toplantı­sına Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlı­oğlu, Meclis Üyeleri İlhan Parseker, Ahmet Parseker ve İbrahim Karaman ile komite başkan­ları ve üyeleri ka­tıldı.

Toplantıda enerji sektöründeki son gelişmeler, firmala­rın ihtiyaç ve bek­lentileri ile yürütülen çalışmalar istişare edilirken komite başkanları ve mec­lis üyeleri tarafından sektör hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

“Akaryakıt sektöründe hizmet veren istasyon sa­hipleri mazot ve benzin fi­yatları karşısında zorlanıyor. 34.Komite Baş­kanı ve Meclis Üyemiz Ahmet Parseker başta kredi kartı komisyonları olmak üzere girdi ma­liyetlerinin çok fazla artmasından dolayı sektörün gerçekten çok zorda olduğu reel veriler ve tablolar ışı­ğında açık ve net ola­rak ortaya koydu. Enerji sektöründeki son aylardaki durgun­luğun ise genel anlamda ülkemizdeki ekonomik daralma ve kredi musluklarının kapatılmasının yanı sıra 1Ağustos 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri ara­sında yenilenebilir enerji sektöründe yeni kurulacak tesisler için lisansız üretim başvurularının durdurul­ması olarak değerlendirildi.