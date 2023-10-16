Enerji sektörü gündemi değerlendirildi
BTSO’nun enerji ve akaryakıt sektöründeki üyelerinin yer aldığı 21 ve 34’üncü Meslek Komitelerinin toplantısında gündem enerji sektöründeki son gelişmeler ve akaryakıt fiyatları oldu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 21.Meslek Komitesi (Enerji Sektörü) ve 34. Meslek (Katı, Sıvı ve Gazlı Yakıtlar ve Türevlerinin İmal ve Ticareti ile Servis Hizmetleri) Meslek Komitesi tarafından gerçekleştirilen Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısına Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Meclis Üyeleri İlhan Parseker, Ahmet Parseker ve İbrahim Karaman ile komite başkanları ve üyeleri katıldı.
Toplantıda enerji sektöründeki son gelişmeler, firmaların ihtiyaç ve beklentileri ile yürütülen çalışmalar istişare edilirken komite başkanları ve meclis üyeleri tarafından sektör hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.
“Akaryakıt sektöründe hizmet veren istasyon sahipleri mazot ve benzin fiyatları karşısında zorlanıyor. 34.Komite Başkanı ve Meclis Üyemiz Ahmet Parseker başta kredi kartı komisyonları olmak üzere girdi maliyetlerinin çok fazla artmasından dolayı sektörün gerçekten çok zorda olduğu reel veriler ve tablolar ışığında açık ve net olarak ortaya koydu. Enerji sektöründeki son aylardaki durgunluğun ise genel anlamda ülkemizdeki ekonomik daralma ve kredi musluklarının kapatılmasının yanı sıra 1Ağustos 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yenilenebilir enerji sektöründe yeni kurulacak tesisler için lisansız üretim başvurularının durdurulması olarak değerlendirildi.
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