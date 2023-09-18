EMO Hannover Fuarı başladı
Türk Metal İşleme Sektörü 18 Eylül’de EMO Hannover Fuarı’nda bir araya geldi.
Dünyanın önde ge len üretim teknolojileri fuarı EMO Hannover, 18-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover ken tinde gerçekleşiyor. Uluslararası üre tim teknolojisindeki en son gelişme leri gösteren ve gelecekteki gelişme lere ilişkin bir bakış açısı sunan EMO Hannover Fuarı’na Bursa’dan da 11 firma katıldı.
Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olarak konumlanırken Germany Trade and Invest’e (GTAI) göre, Türkiye’deki şirketler artık geleceğe odaklanıyor ve yeni projeler planlıyor. Almanya, en büyük yurt dışı yatırımcı ülkeler arasında yer alırken; ülkenin ulaşım altyapısı, enerji temini ve otomotiv endüstrisi alanlarında büyük projeleri bulunuyor.
VDW’nin araştırma ortağı Oxford Economics, kilit müşteri sektörlerinin bu yıl Türkiye’de takım tezgahlarına 3 milyar Euro yatırım yapmasını bekliyor. Bu yatırımın büyük bir kısmının otomotiv endüstrisine gitmesi planlanıyor.