DOSAB öncü ve örnek konumda

OSB’ler’in ülkemizin refah seviyesinin, ekonomisinin, kültürünün, sporunun, eğitiminin yükselmesine kaynak oluşturan merkezler olduğunu söyleyen Eski, “DOSAB, ülkemizdeki OSB’ler içinde katılımcı firmalarına sunduğu çağdaş alt yapı olanakları, çalışanlarına sağladığı imkanlar, topluma karşı sosyal sorumluluk gerekliliklerini yerine getirme gibi birçok alanda sizler sayesinde öncü, örnek ve önde olmuştur. Bu çerçevede 2023 yılında da proje ve yatırımlarımız devam etti. Atıksu ve geri kazanım tesisimizdeki MBR kapasitesini arttırmaya dönük yatırımımız devam ediyor. Haberleşme ve veri merkezi projemiz hızla ilerliyor. Yeşil OSB ve ulaşım yatırımlarımız sürüyor. Bursa’da ilk olarak OSB’mizi otoyola direk olarak bağladık. Yeni DOSAB Cami projemiz yükseliyor. Bunların yanında daha birçok proje ve yatırımımız ile toplumsal refaha, ülkemizin kalkınmasına katkı koyuyoruz” dedi.