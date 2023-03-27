Deprem konut tercihlerini değiştirdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ev alacak kişiler, binaların sosyal donatılarından ziyade deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı, fay hattına yakınlığı veya uzaklığı gibi hususlara dikkat ediyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Göksel Birsen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin konut tercihleri üzerine etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Özkan Aydemir
“Sosyal yaşam ikinci planda”
BTSO Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, “Deprem, ivedi bir şekilde bu işin hızlandırılıp dönüşüm yapılması gerektiğini göstermiş oldu. Maalesef yıllık bazda konut ihtiyacı 600-700 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Arz talep dengesi bir türlü yakalanamadığı için son 4 yılda ülkemizde kiralık konutlarda ve gayrimenkul fiyatlarında yukarı yönlü fiyat artışını gözlemledik” değerlendirmesini yaptı.
Depremlerden sonra ev arayışı içinde olanların taleplerinin farklılaştığına değinen Aydemir, şu ifadeleri kullandı:
“İnsanlar önceden rezidans hayatı, güvenlik, sosyal yaşam, havuz ve çocuk oyun alanları arıyorlardı ama depremle bu olay da değişmiş durumda. Şimdi insanlar artık depreme uygun olup olmadığı, sıfır olup olmadığı, radye temel var mı, fore kazık var mı... Bunun gibi hususlara dikkat ediyorlar. Öncelikle deprem açısından güvenli binaları tercih etmeye başladılar. Vatandaşlar sosyal yaşamı artık ikinci plana atmış durumda.”
Göksel Birsen
Zemin ve birinci katlarda satış telaşı
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Göksel Birsen de eski yapılarda oturanların daha güvenli bir yapıda oturmak istedikleri için yeni konutlara rağbet gösterdiklerini belirtti. Birsen, bu çerçevede kiraların talebe bağlı artış gösterdiğini dile getirdi.
Artık evin büyüklüğü, metroya yakınlığı gibi özelliklerinden önce binanın depreme dayanıklılığının önemsendiğini ifade eden Birsen, “Kısacası depremle tercih ve öncelikler binanın sağlamlığı ve güvenliğine doğru değişti. Tabii bu durumu internette fiyatlara yansıtıyorlar. Ev alacaklar yüksek katlı binalardan uzak duruyor. Ayrıca mevcutta şu an zemin ve birinci kattaki dairelere talepte bulunmuyorlar. Şu an oralarda oturanlar da zemin ve birinci katlarını satmak için yoğun bir uğraş içinde” açıklamasında bulundu.