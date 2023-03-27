Deprem konut tercihlerini değiştirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Baş­kanı Özkan Aydemir ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Göksel Birsen, Kahramanma­raş merkezli depremlerin konut tercih­leri üzerine etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özkan Aydemir

“Sosyal yaşam ikinci planda”

BTSO Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, “Deprem, ivedi bir şekilde bu işin hız­landırılıp dönüşüm yapılması gerektiğini gös­termiş oldu. Maalesef yıllık bazda konut ihtiyacı 600-700 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Arz talep dengesi bir türlü yakalanama­dığı için son 4 yılda ülkemizde kiralık konut­larda ve gayrimenkul fiyatlarında yukarı yönlü fiyat artışını gözlemledik” değerlendirmesini yaptı.

Depremlerden sonra ev arayışı içinde olanla­rın taleplerinin farklılaştığına değinen Ayde­mir, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar önceden rezi­dans hayatı, güvenlik, sos­yal yaşam, havuz ve çocuk oyun alanları arıyorlardı ama depremle bu olay da değişmiş durumda. Şimdi insanlar artık depreme uygun olup olmadığı, sıfır olup olmadığı, radye temel var mı, fore kazık var mı... Bunun gibi husus­lara dikkat ediyorlar. Öncelikle deprem açısın­dan güvenli binaları tercih etmeye başladılar. Vatandaşlar sosyal yaşamı artık ikinci plana atmış durumda.”

Göksel Birsen

Zemin ve birinci katlarda satış telaşı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Göksel Birsen de eski yapılarda oturanların daha güvenli bir yapıda oturmak istedikleri için yeni konutlara rağbet gösterdik­lerini belirtti. Birsen, bu çerçevede kiraların ta­lebe bağlı artış gösterdiğini dile getirdi.

Artık evin büyüklüğü, metroya yakınlığı gibi özelliklerinden önce binanın depreme daya­nıklılığının önemsendiğini ifade eden Birsen, “Kısacası depremle tercih ve öncelikler binanın sağlamlığı ve güvenliğine doğru değişti. Tabii bu durumu internette fi­yatlara yansıtıyorlar. Ev alacaklar yüksek katlı bi­nalardan uzak duruyor. Ayrıca mevcutta şu an zemin ve birinci kattaki dairelere talepte bulunmu­yorlar. Şu an oralarda otu­ranlar da zemin ve birinci katlarını satmak için yoğun bir uğraş içinde” açıklamasında bulundu.