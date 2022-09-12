Çelik: “İspanya, ABD ve Polonya’ya ihracatımız arttı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen ay yaşanan düşüşe rağmen ihracatımız ağustos ayı ortalamasının üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştiren Tedarik endüstrisi ile birlikte Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda da çift haneli artış kaydettik” dedi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre % 6 düşüş ile 2 milyar 269 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 10,6 oldu. Bu yılın ocak-ağustos döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı % 4,3 artarak 19,6 milyar dolar olurken, ilk sekiz aydaki ortalama aylık ihracat 2,45 milyar dolar oldu.