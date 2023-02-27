Bursa’da yapı ruhsatı alan bina sayısı azaldı
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Bursa’da belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 7,5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022’nin dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 11,3, daire sayısı yüzde 2,1, yüz ölçümü yüzde 7,1 azaldı.
Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 48 milyon metrekare olurken bunun 26,4 milyon metrekaresinin konut, 11,6 milyon metrekaresinin konut dışı ve 10 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.
Ruhsat alan daire sayısı yüzde 21,8 azaldı
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Bursa’da yapı ruhsatı verilen yapılan binaların toplam yüzölçümü 1 milyon 325 bin 369 metrekare olarak hesaplandı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 17,1 daha az oldu.
Bursa’da yapı ruhsatı alan binalarda 689 bin 431 metrekare konut kullanım alanı için ayrıldı.
Bursa’da belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 7,5 azalarak 1.145 oldu. Daire sayısı ise yüzde 21,8 düşüşle 5 bin 632 oldu.
Yapı kullanma izinlerinde büyük düşüş
Bir önceki yılın son çeyreğinde Bursa’da belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 46,4, daire sayısı yüzde 43,2, yüzölçümü ise yüzde 20,5 azaldı.