Bursa’da yapı ruhsatı alan bina sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022’nin dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda be­lediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 11,3, daire sayısı yüzde 2,1, yüz ölçümü yüzde 7,1 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 48 milyon metrekare olurken bunun 26,4 milyon metrekaresinin konut, 11,6 milyon metrekaresinin konut dışı ve 10 milyon metrekaresinin ortak kulla­nım alanı olduğu görüldü.

Ruhsat alan daire sayısı yüzde 21,8 azaldı

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Bursa’da yapı ruhsatı verilen yapılan binaların toplam yüz­ölçümü 1 milyon 325 bin 369 metrekare olarak he­saplandı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemin­den yüzde 17,1 daha az oldu.

Bursa’da yapı ruhsatı alan binalarda 689 bin 431 metrekare konut kullanım alanı için ayrıldı.

Bursa’da belediyeler tarafından yapı ruhsatı veri­len bina sayısı geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 7,5 azalarak 1.145 oldu. Daire sayısı ise yüzde 21,8 düşüşle 5 bin 632 oldu.

Yapı kullanma izinlerinde büyük düşüş

Bir önceki yılın son çeyreğinde Bursa’da belediye­ler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 46,4, daire sayısı yüzde 43,2, yüz­ölçümü ise yüzde 20,5 azaldı.