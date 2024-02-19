Bursa Textile Show için geri sayım başladı

Türkiye'de tekstil endüstrisinin üretim ve ihracat üslerinden olan Bursa, Mart ayında önemli bir organizasyona hazırlanıyor. BTSO öncülüğünde düzenlenen sektörün büyük buluşması Bursa Textile Show, 5 - 7 Mart 2024 tarihinde Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Tekstilde dünyaca ünlü markaların da firmalarla buluşacağı fuar, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sektörün dış ticaret hacmine önemli katkı sağlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen 'Bursa Textile Show', 5-7 Mart tarihlerinde Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında yurt dışından önemli alıcılar, işbirliği için Bursa'ya gelecek. Fuarda ayrıca BTSO'nun tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında yabancı iş profesyonelleri, katılımcı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacak.

Ünlü Markalar Bursa Textile Show'da

BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık'ın organizasyonuyla fuara, başta Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçi bekleniyor. Bursa Textile Show'da LPP S.A, O'STIN, Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Marwa Folly Fashion, Tonickx ve Marjan gibi dünyaca ünlü markaların alıcıları da sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Fuarda 30'u aşkın ülkeden yabancı alıcı, Bursa'da Türk tekstil sektör temsilcileriyle buluşacak. Fuar, yurt dışı ziyaretçilerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden alıcıları da bir araya getirecek.

Kuş: Fuar önemli bir misyon üstleniyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı dünyadaki en önemli fuar merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bir uzmanlık merkezi haline gelen BTSO'nun Bursalı firmaların ihracatçı kimliğini güçlendirmek için yeni projeler üretmeye devam ettiğini belirten İsmail Kuş, Bursa Textile Show Fuarı'nın da gerek ziyaretçi sayısı gerekse de niteliğiyle gücünü ve etkisini her geçen yıl daha da artırmayı başardığını söyledi.

BTSO'nun iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) Fuarcılık AŞ organizasyonuyla düzenlenen fuara, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve UTİB de destek veriyor. 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Bursa Textile Show, 7 Mart Perşembe günü sona erecek.