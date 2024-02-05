Bursa tekstili görücüye çıkıyor

5-7 Şubat tarihlerinde Texworld Evolution Paris ve 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde Premiere Vision Paris’e Bursa’dan 93 firma katılarak gövde gösterisi yapacak.

İlkbahar – yaz 25 sezonu için son yenilikleri ve trendleri gözler önüne sunan Bursa firmaları, uluslararası bağlantılar kurarak ve ihracat potansiyelini artırma imkanı yakalayacak.

Tekstil sektörü ihracat odaklandı

Ekonominin içinden geçtiği zorlu süreçten etkilenen sektörlerin başında gelen tekstil sektörü, yurt dışı pazarlara açılmak adına fuarlara katılıyor.

Maliyet artışları, alım gücündeki azalış, talepte yaşanan düşüş, enflasyon ve belirsizliklere karşısında ayakta kalma mücadelesi veren sektör temsilcileri bu zorlu süreçten çıkmanın yolunu ihracatta arıyor.

Tekstildeki rekabet avantajını kaliteli ürünler ile destekleyen Bursa tekstil sektörü, sürdürülebilir teknolojilerle üretilen çevreci ve yenilikçi ürünleri ile fark yaratmaya çalışıyor.

Premiere Vision’a 54 Bursa firması katlıyor

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte’de bugün başlayacak olan Premiere Vision Fuarı moda dünyasının profesyonellerini bir araya getiriyor. İlkbahar – Yaz 25 sezonu için hazır giyim, aksesuar ve ayakkabı koleksiyonlarının sergileneceği fuara tasarımcılardan üretim sorumlularına ve marka yöneticilerine kadar sektörün önde gelen isimleri katılacak.

Première Vision Paris'in her yeni edisyonu, ziyaretçilerine gelecekteki tedarikçilerini keşfetme ve tanışma fırsatı veriyor. 6 - 8 Şubat tarihleri arasında Paris Nord Villepinte'de yaklaşık 1.200 katılımcı fuarın 4 salonunda bir araya gelecek. Fuara Bursa’dan 54 firma katılarak ürünlerini sergileyecek.

Fuar, aralarında Türkiye, İtalyan, Fransız, İspanyol, Koreli, Japon ve İngiliz katılımcıların da bulunduğu 42 ülkeden dünyanın dört bir yanından gelen kumaş, deri, iplik, aksesuar ve giyim profesyonellerini ağırlıyor. Katılımcılar, kumaşlar, akıllı yaratım, deri, aksesuarlar, maison d'exceptions, imalat, tasarımlar, iplikler ve deri imalatı olarak kendi evrenlerine bölünecekler.

Texworld’de ilkbahar-yaz 2025 koleksiyonu tanıtılıyor

Texworld Evolution Paris, moda endüstrisinden bin katılımcıyı 5-7 Şubat tarihleri arasında yılda iki kez Paris'te bir araya getiriyor. Dünyanın her yerinden profesyonel alıcılara, temel ürünlerden en yaratıcı ve kaliteli ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip bir kaynak bulma platformu sunuyor.

20 ülkeden 1260 firma İlkbahar-yaz 2025 koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sunarken Bursa’dan 39 firma ürünlerini sergileyecek. Texworld Evolution Paris, sürdürülebilir kalkınmaya doğru yönlendirmede ve kaynak bulma platformunun kaynak bulma yöntemlerini yapılandırmada da önemli bir rol oynayacak.

Texworld ham maddeden bitmiş ürüne ve spor giyimden gündelik giyime kadar tüm ürünler (kot pantolon, elbise & etek, ceket & mont, gömlek & bluz, takım elbise & blazer, tişört & polo, pantolon & şort) Texworld Evolution Paris’te sergilenecek. Texworld, Bangladeş, Çin, Hindistan, Japonya, Türkiye vb. ülkelerden uluslararası dokumacıları öne çıkarıyor.