Bursa Siyah İnciri’nde sezon başlıyor
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), şehrin marka değerlerinden olan Bursa Siyah İnciri’nin hasat ve ihracat sezonu öncesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan’ın başkanlığında Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirilen ‘Bursa Siyah İnciri Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı’na Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, ihracatçı firma yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.
Sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bursa’nın dünyaya mal olan ürünlerinden olan siyah incirin uluslararası marketlerde kazanmış olduğu marka değerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.