Bursa Siyah İnciri’nde sezon başlıyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İh­racatçıları Birliği (UYM­SİB), şehrin marka değerlerinden olan Bursa Siyah İnciri’nin hasat ve ihracat sezonu öncesinde bir değerlendirme toplantısı gerçek­leştirdi.

UYMSİB Yönetim Kurulu Baş­kanı Prof. Dr. Senih Yazgan’ın başkanlığında Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirilen ‘Bursa Siyah İnciri Sezon Öncesi Değerlendirme Toplan­tısı’na Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İh­racatçıları Birliği (UMSMİB) Yöne­tim Kurulu Başkanı Özkan Kami­loğlu, ihracatçı firma yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin masaya yatırıldığı top­lantıda konuşan UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yaz­gan, Bursa’nın dünyaya mal olan ürünlerinden olan siyah incirin uluslararası marketlerde kazanmış ol­duğu marka değerinin korunmasının öne­mine vurgu yaptı.