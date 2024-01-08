Bu yıl Bursa’da 14 fuar var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 Yılı Fuar Takvimi’ni yayınladı. Türkiye genelinde 348 fuarın organize edileceği 2023 yılında Bursa’da 14 fuar düzenlenecek.
Türkiye genelinde, 2024 yılında 348 fuar organize edilecek. TOBB tarafından bu yıl 102’si uluslararası olmak üzere toplamda 348 fuarın yapılmasına izin verildi.
2024 yılında en yoğun fuar programı, 60 fuarla Ekim ayında olacak. Ekim ayından sonra yoğunlukla, Mayıs (47), Şubat ve Kasım (40) aylarında fuar düzenlenecek.
Düzenlenecek 348 fuarın illere göre dağılımında sırasıyla; İstanbul 195, İzmir 34, Antalya 20, Ankara 15 ve Bursa 14 fuar ile dikkat çekiyor.
2024’te eğitim sektöründe 34 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 30, gıda sektöründe 28, ısıtma soğutma havalandırma sektöründe 20, tıp ve tıbbi cihazlar sektöründe 13 ve mobilya sektöründe 11 fuar düzenlenecek.
2024 FUAR TAKVİMİ
|
BAŞLAMA
|
BİTİŞ
|
FUARIN ADI
|
KONUSU
|
YER
|
09.02.2024
|
11.02.2024
|
BUCOS /4. Kozmetik ve Güzellik Fuarı
|
Kozmetik, Güzellik, Bakım ve Sağlıklı Kozmetik Uygulamaları
|
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos
|
13.02.2024
|
15.02.2024
|
BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)
|
Tekstil, Giysilik Kumaş, Aksesuarlar
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
02.03.2024
|
10.03.2024
|
Bursa 21. Kitap Fuarı
|
Kitap ve Süreli Yayınlar
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
22.04.2024
|
27.04.2024
|
(MODEF 2024) 50. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı
|
Mobilya ve Dekorasyon
|
İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı / Uluslararası Fuar Alanı
|
02.07.2024
|
05.07.2024
|
Momarik Mobilya Malzeme ve Tedarik Fuarı
|
Mobilya Maddeleri ve Hammadde
|
İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı / Uluslararası Fuar Alanı
|
20.07.2024
|
20.07.2024
|
6. Bursa Üniversite Tercih Fuarı
|
Eğitim , Yüksek Öğretim ve Üniversite
|
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
|
07.10.2024
|
12.10.2024
|
(MODEF EXPO 2024) 51. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı
|
Mobilya ve Dekorasyon
|
İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı / Uluslararası Fuar Alanı
|
08.10.2024
|
12.10.2024
|
Bursa 16.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı
|
Hayvancılık
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
08.10.2024
|
12.10.2024
|
Burtarım 2024 Bursa 21.Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı
|
Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
30.10.2024
|
01.11.2024
|
JUNIOSHOW Bursa 19.Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
|
Bebe ve Çocuk Hazır Giyim
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
13.11.2024
|
16.11.2024
|
Bursa 8.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2024
|
Blok Mermer, Mermer, Traverten Blok, Limestone, Onyx, Granit, Diğer Doğaltaşlar, Dekoratif ve Sanatsal Ürünler, İş Makineleri Ve Ekipmanları
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
28.11.2024
|
01.12.2024
|
"Bursa Otomasyon Fuarı 2024
|
Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, İletişim
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
28.11.2024
|
01.12.2024
|
"Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı
|
Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
|
28.11.2024
|
01.12.2024
|
Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 22.Uluslararası Metal İşleme Makineleri,Kaynak Robotik Teknolojiler ve Yan Sanayiler Fuarı
|
Metal İşleme Makineleri, Donanımları
|
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
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