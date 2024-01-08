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Bu yıl Bursa’da 14 fuar var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 Yılı Fuar Takvimi’ni yayınladı. Türkiye genelinde 348 fuarın organize edileceği 2023 yılında Bursa’da 14 fuar düzenlenecek.

Sektörel Haberler 08.01.2024, 20:52
Bu yıl Bursa’da 14 fuar var

Türkiye genelinde, 2024 yılında 348 fuar organize edilecek. TOBB tarafından bu yıl 102’si uluslararası olmak üzere toplamda 348 fuarın yapılmasına izin verildi.​

2024 yılında en yoğun fuar programı, 60 fuarla Ekim ayında olacak. Ekim ayından sonra yoğunlukla, Mayıs (47), Şubat ve Kasım (40) aylarında fuar düzenlenecek.

Düzenlenecek 348 fuarın illere göre dağılımında sırasıyla; İstanbul 195, İzmir 34, Antalya 20, Ankara 15 ve Bursa 14 fuar ile dikkat çekiyor.

2024’te eğitim sektöründe 34 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 30, gıda sektöründe 28, ısıtma soğutma havalandırma sektöründe 20, tıp ve tıbbi cihazlar sektöründe 13 ve mobilya sektöründe 11 fuar düzenlenecek.

2024 FUAR TAKVİMİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

FUARIN ADI

KONUSU

YER

09.02.2024

11.02.2024

BUCOS /4. Kozmetik ve Güzellik Fuarı

Kozmetik, Güzellik, Bakım ve Sağlıklı Kozmetik Uygulamaları

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos

13.02.2024

15.02.2024

BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)

Tekstil, Giysilik Kumaş, Aksesuarlar

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

02.03.2024

10.03.2024

Bursa 21. Kitap Fuarı

Kitap ve Süreli Yayınlar

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

22.04.2024

27.04.2024

(MODEF 2024) 50. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

Mobilya ve Dekorasyon

İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı / Uluslararası Fuar Alanı

02.07.2024

05.07.2024

Momarik Mobilya Malzeme ve Tedarik Fuarı

Mobilya Maddeleri ve Hammadde

İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı / Uluslararası Fuar Alanı

20.07.2024

20.07.2024

6. Bursa Üniversite Tercih Fuarı

Eğitim , Yüksek Öğretim ve Üniversite

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

07.10.2024

12.10.2024

(MODEF EXPO 2024) 51. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

Mobilya ve Dekorasyon

İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı / Uluslararası Fuar Alanı

08.10.2024

12.10.2024

Bursa 16.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı

Hayvancılık

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

08.10.2024

12.10.2024

Burtarım 2024 Bursa 21.Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı

Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

30.10.2024

01.11.2024

JUNIOSHOW Bursa 19.Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

Bebe ve Çocuk Hazır Giyim

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

13.11.2024

16.11.2024

Bursa 8.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2024

Blok Mermer, Mermer, Traverten Blok, Limestone, Onyx, Granit, Diğer Doğaltaşlar, Dekoratif ve Sanatsal Ürünler, İş Makineleri Ve Ekipmanları

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

28.11.2024

01.12.2024

"Bursa Otomasyon Fuarı 2024
Bursa 21.Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyon Fuarı"

Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, İletişim

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

28.11.2024

01.12.2024

"Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı
15. Uluslararası Saç,Boru,Profil İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri fuarı"

Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

28.11.2024

01.12.2024

Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 22.Uluslararası Metal İşleme Makineleri,Kaynak Robotik Teknolojiler ve Yan Sanayiler Fuarı

Metal İşleme Makineleri, Donanımları

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

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