BTÜ ve BUÜ, Bursa için projeler üretecek

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ‘nde düzenlenen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz başkanlığındaki Senato Toplantısına, BTÜ ve BUÜ dekanları ve enstitü müdürleri katıldı. BTÜ Rektörü Naci Çağlar, ortak senato toplantısı ile bu iş birliğinin daha da güçlendiğini dile getirirken, “İki üniversitenin iş birliği içerisinde olması çok önemli. Daha önce pek çok ortak çalışmada bir araya gelmiştik. Şimdi de ortaklaşa TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi sürecimiz başlıyor. Bu gibi çalışmaların üniversitelerimize, şehrimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

İki üniversite arasındaki ilişkilerin artık daha güçlü olduğunu ve bu iş birliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da, “Her iki üniversitenin güçlü olduğu ortak alanları mevcut. Hem bu güçlü alanların geliştirilmesi, hem de yeni projelerde buluşmamız için güç birliği şart” diye konuştu.

İki üniversiteden işbirliği kararı

Toplantıda her iki üniversitenin çalışmaları değerlendirilirken, fakülteler ve bölümler arası yapılabilecek iş birliği alanları da görüşüldü. Süreci devam eden ve yapılabilecek yeni ortak projelerin ele alındığı toplantıda, TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi ile ulusal ve uluslararası projeler masaya yatırıldı. Toplantıda; her iki üniversitenin bilimsel dergilerinde yayın ve hakemlik konularında iş birliği, doktora tez izleme komisyonlarında ortaklık, Ar-Ge günleri ve sorun çözme pazarı düzenlenmesi, lisansüstü çalıştayı yapılması, şehir için katkı verilecek noktaların belirlenmesi kararları alındı.