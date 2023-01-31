BTSO’nun gıda sektör temsilcileri Las Vegas’ta

Oda’nın Ticaret Bakanlığı destekleriyle ‘işlenmiş’ ve ‘dondurulmuş’ olmak üzere gıda sektöründe hayata geçirdiği 2 farklı UR-GE projesi kapsamında yaklaşık 70 kişilik heyet, Las Vegas’ta düzenlenen Winter 2023 Fancy Food Show fuarına katıldı.

Bursa’nın gıda sektör temsilcileri, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan ABD’de gerçekleştirilen fuarda, yeni ticaret bağlantılarının yollarını ararken, ülkede tüketim alışkanlıklarını ve sektördeki dönüşümü yakından inceleme fırsatı buldu. Dünyanın dört bir yanında bulunan tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren fuara, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç ve Hakan Batmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan’ın yanı sıra gıda sektörüne dönük olarak ‘dondurulmuş’ ve ‘işlenmiş’ gıdacıların oluşturduğu iki farklı UR-GE projesinin üyeleri katıldı.