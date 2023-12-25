Bebeciler, ayağını gazdan çekiyor

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız yaptığı açıklamada maliyetlerin yükselmesi, nitelikli elemana ulaşamama ve global ekonomide yaşanan sorunları nedeniyle beklenin altında bir yıl geçirdiklerini söyledi. Yıldız, bebe çocuk konfeksiyon sektörü için 2024 yılının zor geçeceğini ifade etti. Ülkemiz bebe çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren, 4 bine yaklaşan firma ve 80 bin çalışandan oluşan büyük bir sektörü temsil eden Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (BEKSİAD) yönetimi, çalışmaları ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı. BEKSİAD Başkanı Yıldız, “Tekstilin parlayan yıldızı durumundayız, bölgemizden dünyanın 60’dan fazla ülkesine ihracat gerçekleştiriliyor, 4 bine yaklaşan firma ile 80 bin kişi istihdam ediyoruz ama doğrusunu söylemek gerekirse global ekonomide yaşanan sıkıntılar bizleri de etkiliyor. Maliyetlerin yükselmesi, nitelikli elemana ulaşamama gibi sorunlar sektörümüzün güncel handikapları. Bu koşullara rağmen, bizler ülkemizin parlak geleceğine olan inancımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.