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Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi
Sektörel Haberler 20.12.2023, 11:06
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, tebliğ kapsamı dışında olan tekstil eşyalarının listesinde güncelleme yapıldı.
Buna göre, yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri tüm gümrüklerden serbest dolaşıma girebilecek.
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