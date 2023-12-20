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Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi

Sektörel Haberler 20.12.2023, 11:06
Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğ kapsamı dışında olan tekstil eşyalarının listesinde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri tüm gümrüklerden serbest dolaşıma girebilecek.

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