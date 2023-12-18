Başkan Mustafa Dündar’dan Bursa’ya değer katan projeler

﻿Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, O Kafe Bu Kafe Buluşmaları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Bursa’yı masaya yatırarak görüş alışverişinde bulunuyor.

﻿OKafe Bu Kafe Yazar Buluşmaları’nda Ekohaber ailesini konuk eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin her zaman vizyon ve geleceğe aktarılacak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Sosyal belediyecilik kavramını da ön planda tuttuklarını Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, “O Kafe Bu Kafe” markasını ürettiklerini ve ilk olarak Panorama Müzesi’nde hayata geçtiğini ifade ederek, birbirinden güzel kahveleri vatandaşlarla buluşturduklarını hazır olduklarını söyledi.

Açıldığı günden bu zamana kadar pek çok ziyaretçiye ve etkinliğe ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Dündar, “Dünyanın en büyük panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yerli yabancı herkesin merak ettiği bir müze oldu. Dünyanın dört bir yanında Türkiye’ye gelen yabancılar, Bursa’ya gelen vatandaşlarımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret ediyor. Osmanlı dönemine ait 16 büyük tablo ve 42 metre açıklığındaki panoramik kubbeyi gelenler hayranlıkla izliyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin namı, kendine özgü mimari yapısı ve sanat özellikleriyle Bursa sınırlarını aşıyor. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla her gün yüzlerce ziyaretçi akınına uğruyor. Bizler de bundan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bursa’nın her şeyin en iyisini hakkettiğinin altını çizen ve Osmangazi’nin hızla büyüyen ve nüfusu sürekli artan bir ilçe olduğuğunu dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu büyüme doğrultusunda bütçelerini verimli en etkin biçimde kullandıklarıını söyledi. “İsraf etmeden, akıllıca hizmetlerimizi yapıyoruz” diyen Başkan Dündar, Bursa’nın merkezinde 100’den fazla çöküntü binanın kamulaştırılmasıyla elde edilen 37 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı hakkında da, “Bursamızın yıllardır çöküntü olan bölgesine yeni bir fonksiyon kazandırarak şehrin geleceğine yön veren, gelişimine katkı sağlayacak bir proje oldu.

Vizyon proje, özellikle yerin 24 metre altındaki 2000 araçlık otoparkıyla, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne yüklenen araç yoğunluğunu azaltarak, şehir içi trafiğin rahatlamasını sağlayacak” dedi.