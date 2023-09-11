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Başkan Erdem, Nilüfer’in çehresini anlattı

Sektörel Haberler 11.09.2023, 16:55
Başkan Erdem, Nilüfer’in çehresini anlattı

Bursa’da İnşaat sektörüne yön veren isimleri aynı çatı altında buluşturan YA­PISİAD, kurulduğu günden bu yana sektö­rün önemli konu ve ko­nuklarını gündeme taşımaya devam ediyor. Cemil Usta’da düzenlenen çarşamba buluşmala­rında bu hafta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ağırlayan YAPI­SİAD, ‘Bursa İçin’ projesi kapsamında gerçekleş­tirdiği toplantıda, Nilüfer perspektifinde Türkiye konusunu masaya yatı­rıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ise; sanayiden tarıma, eğitimden ulaşıma, konuttan sağlığa Nilüfer’in tüm çehresi hakkında üyelere bilgi verdi.

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