Başkan Erdem, Nilüfer’in çehresini anlattı

Bursa’da İnşaat sektörüne yön veren isimleri aynı çatı altında buluşturan YA­PISİAD, kurulduğu günden bu yana sektö­rün önemli konu ve ko­nuklarını gündeme taşımaya devam ediyor. Cemil Usta’da düzenlenen çarşamba buluşmala­rında bu hafta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ağırlayan YAPI­SİAD, ‘Bursa İçin’ projesi kapsamında gerçekleş­tirdiği toplantıda, Nilüfer perspektifinde Türkiye konusunu masaya yatı­rıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ise; sanayiden tarıma, eğitimden ulaşıma, konuttan sağlığa Nilüfer’in tüm çehresi hakkında üyelere bilgi verdi.