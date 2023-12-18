Ayhan Denizci Afrika pazarında

Ev tekstili sektöründe perdelik kumaş alanında faaliyet gösteren Ayhan Denizci Tekstil, perdelerin tül kısımlarının üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. Ayhan Denizci, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizasyonunda düzenlenen Afrika iş gezisi programlarına katıldı. 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde Mozambik Maputo’da, 4 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında Fildişi Sahili Abidjan’daki ticaret heyeti gezilerine katılan Denizci, iş insanları ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ayhan Denizci, Uzak Doğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika kıtasına kadar Türk bayrağını taşıyan ürünlerini dünyanın 53 ülkesine ihraç ettiklerini ifade etti. İhracatta sağladıkları başarının altında ise tasarım ve Ar-Ge ile birlikte uyum içerisinde çalışmak olduğunu belirten Denizci, “Dünyanın farklı kıtalarında 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Burada her ülkenin müşteri profilini çıkartıyor. Bunlara göre desenler ve koleksiyonlar hazırlıyoruz. Sürekli yurt dışında olduğum için talepleri biliyorum. Böylece farklı pazarlara yönelik en doğru ve en uygun ürünleri piyasaya sunabiliyoruz” dedi.