Büyükelçi Ossowski, Türk vatandaşlarına yönelik daha elverişli Şengen vize kurallarının uygulanması konusunda AB Delegasyonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Türk vatandaşları için yeni "Cascade reformuna" değinen Ossowski, halklar arası temasları kolaylaştırmak için bu haftadan itibaren daha uygun vize kurallarını uygulamaya başladıklarını söyledi.

Thomas Hans Ossowski, "Türk vatandaşları artık önceki üç yıl içinde iki vize alıp yasalara uygun şekilde kullandıktan sonra, başlangıçta bir yıl geçerli, daha uzun süreli ve çok girişli Şengen vizesi alabilecekler." diye konuştu.

Bugüne dek Türk vatandaşlarının Şengen vizesi başvurusunda ilk 6 aylık vize alabilmek için üç tek girişli veya kısa süreli vizeye sahip olması gerektiğini kaydeden Ossowski, "Yeni düzenlemeyle, vize başvurusunda bulunan her vatandaşın yalnızca bir kısa süreli vizeye ihtiyacı olacak. İkinci vize, eğer (kişi) geri dönerse ve her şey yolunda giderse altı aylık bir vize olacak ve 6 aylık bir süre içinde 90 gün geçerlilik süresi ve çok girişli hakkı tanınacak." ifadelerini kullandı.

“Vizesiz seyahat sürecine yeniden başlamak acil bir ihtiyaç”

Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, şöyle devam etti:

"Bu da başarıyla uygulandığında yani kişi geri döndüğünde, bir sonraki vize yani üçüncü vize, çok girişli bir yıllık vize olacak ve ardından çok girişli üç yıllık vize ve beş yıllık vize vereceğiz. Bu sayede Türk vatandaşlarının çok girişli uzun süreli vize alması çok daha kolay ve hızlı olacak." Türkiye hariç diğer AB aday ülkelerinin vizesiz seyahat hakkı olduğunu aktaran Ossowski, "Dolayısıyla, Türkiye ile Şengen bölgesi ve Avrupa Birliği arasında vizesiz seyahat sürecine yeniden başlamak acil bir ihtiyaçtır" dedi.