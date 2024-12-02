Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ticaret köprüsü olmaya devam ediyor.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleri; Karadağ’ı ziyaret ederek, ülkedeki yatırım imkanlarını ve iş fırsatlarını yerinde inceledi. Program kapsamında; Karadağ Ticaret Odası Başkanı Dr. Nina Drakić ve danışmanı Dragoljub Bulatović ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki iş geliştirme ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi olanakları ele alındı. Toplantıda ayrıca turizm, enerji (sürdürülebilir kaynaklara odaklanılması ve denizaltı kablosu aracılığıyla AB'ye doğrudan elektrik kaynağı sağlanması olasılığı), ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, gıda üretimi ve ağaç işleme gibi sektörlerin yatırım açısından potansiyeline dikkat çekildi. Aynı zamanda uygun mali imkanların, bölgeye kıyasla Karadağ’ı yabancı yatırımlar açısından oldukça rekabetçi hale getirdiği vurgulandı.

Toplantılar kapsamında RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ve beraberindeki heyet de RUMELİSİAD’ın faaliyetleri ve ekonomik gücü hakkında sunumlar yaptı.

Toplantıda konuşan Başkan Evke, Karadağ ziyaretiyle, ülkenin iş geliştirme için sunduğu yatırım fırsatlarını ve avantajlarını tanımak istediklerini belirtti. Evke, bölgedeki temaslarının ileriye dönük önemli geri dönüşler sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Geliştirdiğimiz iş birliklerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Verimli görüşmeler

Son derece verimli geçen görüşmelerin ardından tüm katılımcılar, önümüzdeki yıl Karadağlı ve Bursalı iş adamlarının bir araya gelerek ortak potansiyel iş projelerini hayata geçirme fırsatlarının belirleneceği ve şirketler arası ikili iş birliklerinin belirleneceği bir toplantı düzenlenmesiyle ilgili görüş birliğine vardılar. RUMELİSİAD heyeti, Karadağ ziyareti kapsamında Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan ile de bir araya geldi.