Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Lift Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Projesi’nde yer almaya hak kazandı. Son sınıf öğrencilerinden oluşan MateriaLynx ekibi “Isıl Koruma Malzeme/Kaplama/Film Teknolojisi Geliştirme” konulu proje adı altında, Türkiye’deki birçok başvuru arasından seçilen iki takımdan biri olma başarısı gösterdi. Rümeysa Yılmazyıldırım, Özgür Özcan, Elif Coşgun, Enes Malik Esen ve Mihriban Kaya’dan oluşan MateriaLynx ekibin akademik danışmanlığını, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Deniz Uzunsoy ve Doç. Dr. Cihan Kaboğlu, sanayi danışmanlığını ise TUSAŞ’tan Dr. Burhan Şahin üstleniyor.

Öğrenciler projeleri kapsamında; havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla, hava araçlarında yangın riski taşıyan bölgeler için kullanılan ısıl koruma malzemelerine, alternatif bir tasarım üzerine çalışıyor. MateriaLynx ekibinin TUSAŞ için geliştireceği alternatif malzeme, yangın anında ateşin yayılmasını engelleyecek. Ayrıca yüksek sıcaklıkların diğer bölümlere geçişini önlemek için geliştirilecek yalıtım malzemesinin, mevcut sistemlerin sorunlarına çözüm getirmesi de hedefleniyor.