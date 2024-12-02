Ülkemizin en büyük yumurta üreticileri, dünyada stratejik bir ürün olarak değeri her geçen gün artan yumurta sektörüne dair en son yenilikleri, sektörün potansiyelini ve geleceğini konuşmak üzere, YUM-BİR’in 21-24 Kasım tarihleri arasında, KKTC’de Limak Deluxe Otel’de “Yumurtanın Dünyası” temasıyla düzenlediği VI. Yumurta Zirvesi’nde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, “Matlı Şirketler Grubu’na katılarak gücüne güç katan Keskinoğlu, yem ve süt sektöründeki faaliyetleriyle protein zincirinin diğer halkalarında da yer alan büyük bir grubun parçası oldu. Keskinoğlu olarak 2024 yılının ilk 9 ayında, ürünlerinin yüzde 20’sini, 26 ülkeye ihraç ederek yaklaşık 1,2 milyar TL ciroya ulaştık. Keskinoğlu markası, Balkanlar’dan Uzak Doğu’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Pasifik Adaları’na kadar, dünyada birçok ülkeye hizmet veriyor. 2025 yılında ihracat oranımızı daha da artırarak Japonya gibi Uzak Doğu pazarlarını hedefliyoruz” dedi.

“2026 yılını bugünden planlamak zorundayız”

Türkiye’de tarım alanında en temel sorunun planlama olduğunu söyleyen Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, “Planlama özellikle kanatlı sektöründe çok önemli. Yumurtacı hayvanın ömrünün 80 hafta olduğunu düşünürsek, üretici yaklaşık 2 yıl öncesinden planlama yapmak zorunda. Kasım’ın son günlerindeyiz. Gelecek üretimimizi organize etmek için, 2026 yılını bugünden planlamak zorundayız” dedi.

Hayvancılığın bitkisel üretimle çok entegre bir sektör olduğuna dikkat çeken Matlı, “Son 20 yıla baktığımızda, Türkiye’de, hayvancılık ve yem sektörünün çok büyük gelişim gösterdiğini görüyoruz. 2000’li yılların başında, 6 milyon ton yem üretim rakamlarını konuşurken; bugün 27-28 milyon tonluk yem üretim rakamlarını konuşuyoruz. Bu rakamlarla yem üretiminde Avrupa’da 1. ülkeyiz, dünyada da üst sıralarda yer alıyoruz” şeklinde konuştu.