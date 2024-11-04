Türkiye ve Balkanlar’daki Rumeli kökenli girişimcilerin sesi olma ve dünyaya tanıtma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (RUMELİSİAD), hem üyeleri arasındaki bağları güçlendiren hem de iş dünyasının geleceğine ışık tutan Rumeli Buluşmaları devam ediyor.

RUMELİSİAD tarafından, etkinliğin 100’üncüsü gerçekleştirildi. RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, “Yeni dönemde yeni bir vizyon ile çalışmalarımıza hızlıca başladık. Somut projelerle RUMELİSİAD'ın vizyonuna yakışacak işlere imza atma gayretinde olacağız. Önümüzdeki dönemde, özellikle toplumsal kalkınma noktasında gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelere ağırlık verirken, eğitim, girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında daha fazla etkinlik düzenleyerek, RUMELİSİAD bayrağını çok daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

BTSO Başkanı Burkay

Gecenin konuğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, “Bursa’mızın sanayileşme ve kalkınma yolculuğunda elde edilen kazanımlarının baş aktörlerinden olan Rumelili iş insanlarımız, her yıl milyarlarca dolar katma değer üretiyor. Bursa, bugün sanayi ve ihracatta Türkiye’nin merkezi konumundaysa bunda Rumeli’den gelen girişimcilerimizin çok büyük katkısı var” dedi.