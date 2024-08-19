Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Köylerde Bilim Buluşması etkinliğiyle halkın bilime karşı ilgi ve duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Dağ yöresi köylerinden Tuzaklı Mahallesi piknik alanında gerçekleştirdiği ‘Köylerde Bilim Buluşması’ etkinliğine, gökyüzü meraklıları yoğun katılım gösterdi. Etkinlik alanında teleskopla ay gözlemi yapan vatandaşlar, ardından amatör astronom Cem Özkan’ın ışık kirliliği ölçümünü ilgiyle takip etti. Astronom İlhan Vardar, göktaşları ve perseid meteor yağmuru, Yüksek Astronom Fevzi Çetin, okul dışı öğrenme ortamları ve Amatör Astronom Arif Bozdemir de, gökyüzü tanıtımı hakkında etkinliğe katılanlara bilgiler verdi.

Uzay temalı müzik dinletisinin ardından 23:00 ile 00:00 saatleri arasında gökyüzü meraklıları, teleskopla Satürn gözleme imkanı buldu. Tuzaklı piknik alanını dolduran yurttaşlar, perseid meteor gözlemi yaparken, her göktaşı görüldüğünde alkışlarla karşılık verdi.