Yıldırım Belediyesi’nin, ilçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesi hız kesmiyor. Millet Mahallesi’nde Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgede kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütülecek kentsel dönüşüm projesinin ilk adımları atıldı. Bölgede bulunan 63 yapı ve 120 bağımsız yapının yıkımına düzenlenen tören ile başlandı.

Kaybedecek vaktimiz yok

Yıldırım için kentsel dönüşümün zorunluluk olduğuna vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut yapı stoğumuz düşünüldüğünde bizim kaybedecek bir saniyemiz dahi yok. Bundan dolayı bu dönem sonuna kadar 30 bin güvenli, modern, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş 30 bin konut üretme hedefi koyduk ve bu hedefimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün Yıldırım’ın 26 mahallesindeki 286 noktada dönüşüm çalışmamız var” dedi.

280 modern ve güvenli konut

Millet Mahallesi’nde ilk adımı atılan kentsel dönüşüm projesinin yaklaşık 2 hektarlık bir alanı kapsadığını aktaran Başkan Yılmaz, “Bugün ilk adımını attığımız projemiz için bir taraftan riskli ve kullanım ömrünü tamamlamış yapıları yıkarken, diğer taraftan da mimari projelerimizi ve planlama çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kısa süre içerisinde inşaat aşamasına geçeceğimiz projemizin bünyesinde 280 modern ve güvenli konut üreteceğiz. Proje kapsamında 24 bin metrekarelik ticari alan kazandıracağız. Sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, yeşil alanlarla modern bir yaşam alanı oluşturacağız” diye konuştu.