AYDIN DAĞTEKİN

Dünyada ve Türkiye’de tüketici talebinin düşmesinden olumsuz etkilenen sektörler arasında otomotiv ilk sıralarda yer alıyor. Bursa’da üretim yapan otomotiv devleri Tofaş ve Oyak Renault, çalışanlarını zorunlu izne çıkarıp üretimi durdurmaya hazırlanıyor.

Fabrikalarda örgütlü Türk Metal Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tofaş’ta 4 bin 250’si mavi yakalı olmak üzere yaklaşık 6 bin çalışana, 15 Temmuz – 20 Ağustos tarihleri arasında zorunlu izin kullandırılacak. Böylece fabrikada yaklaşık 35 gün üretim duracak. Tofaş’ta bugüne kadar bu kadar uzun süre mola verilmezken, yetkililer bu durumu, otomotiv sektöründe yaşanan durgunluğa bağlıyor. Yıllık izin süresince fabrikada yeni model entegrasyonu yapılacak ve üretim hatları gözden geçirilip yenilenecek.

Her yıl Ağustos döneminde üretimi durdurup çalışanlarını izne çıkaran Oyak Renault’da ise bu yıl da izinler aynı dönemde kullanılacak. Ancak bu kez izinler üç hafta yerine, 1 ayı bulacak ve fabrika bu süre içinde çalışmayacak.

Hatlar revize edilecek

3 Ağustos- 2 Eylül 2024 tarihleri arasında izin kullanacak olan Oyak Renault’da da Tofaş’ta olduğu gibi, sektördeki genel durgunluk nedeniyle mola sürecinin uzatıldığı kaydedilirken, fabrikanın kapalı olduğu izin sürecinde yeni modeller için hazırlık yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda üretim hatlarında iyileştirme ve yenilemeye gidileceği, modifiye yapılacağı ifade edildi.